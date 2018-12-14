9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası kamerada

14 Aralık 2018 Cuma 17:32



14 Aralık 2018 Cuma 17:32

9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası kameradaANKARA - Ankara'da meydana gelen tren kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), dün saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi ise yaralanmıştı.Ankara'daki feci tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kılavuz tren ile YHT'nin çarpışma anı anbean kameralarca kaydedildi.