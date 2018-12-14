14 Aralık 2018, 17:32
»»

9 Kişinin Hayatını Kaybettiği Tren Kazası Kamerada

9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası kameradaANKARA - Ankara'da meydana gelen tren kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası kamerada

ANKARA - Ankara'da meydana gelen tren kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), dün saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi ise yaralanmıştı.
Ankara'daki feci tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kılavuz tren ile YHT'nin çarpışma anı anbean kameralarca kaydedildi. Ankara,Tren Kazası
14 Aralık 2018 Cuma 17:32



YORUMLAR