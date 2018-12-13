9 Kişinin Öldüğü Tren Kazasıyla İlgili Yazar Nihat Genç'ten Skandal Sözler: Kazanın Şifreleri Çarpışma Dizisinde

Çarpışma dizisinde ekrana verilen görüntüler ve tarihleri karşılaştırarak Ankara'da meydana gelen tren kazasının tarihine ulaşan yazar Nihat Genç, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Nihat Genç tren kazasının 'şifrelerinin' Çarpışma dizisinde olduğunu iddia etti. Genç ayrıca, suikastı düzenleyenlerin 100'den fazla ölü beklediğini de ifade etti.

Nihat Genç'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"NİHAT GENÇ KAFAYI NASIL YEDİ"

"Bir. Nihat Genç kafayı nasıl yedi, şöyle, Çarpışma dizisinde şifre olarak 03.01.2008 tarihi verildiğini yazmıştım, ancak, ikinci bölümde bu şifreyi şöyle düzelttiler, 03.02.2018."

Nihat Genç

"03.02.2008 YAZISI ÜÇ DÖRT DEFA EKRANA GELDİ"

"İki. Çarpışma dizisinin ikinci bölümünde 03.01.2008 tarihini kolye üzerinde düzeltmekle kalmadılar, ekrana görüntü olarak, 03.02.2008 yazısı üç dört defa geldi, hani flaş flaş der gibi ve diziye ekleme yapılarak yani çekim bittikten sonra ilave edilmiş gibi."

"BUNLAR ACAYİP BİR ŞEYLER ÇEVİRİYOR"

"Üç. Biz de bu şifrenin neden düzeltildiğini anlayamadığımızı belirtmiştik, ve düzeltmenin acilen ekranda flaş flaş neden verildiğine şaşırdığımızı söylemiş, bunlar acayip bir şeyler çeviriyor, ama hayırlısı, demiştik."

"DIŞARIYA ŞİFRE VERDİKLERİ KESİN"

"Dört. Bir bilirkişi olarak söylüyorum, senaryoya bağlı bir dizide önceden gösterilmiş rakamın sonraki bölümde değiştirilmesi dizinin kurgusuyla değil canlı sosyal hayatla alakası yani dışarıya şifre verdikleri kesindir."

"03.02.2008'E 10 EKLEYİN"

"Beş. Çarpışma dizisinde 03.02.2008 rakamlarına (on) sayı ile 10 ilave edin, 13.12.2018'i bulacaksınız, yani, olacak iş mi kamera radar var kırk tane teknisyen var yolun ortasında üç kamyon büyüklüğünde kılavuz tren duruyor ve kimse oralı olmuyor."

"KESİNKES SUİKAST VE UMDUKLARI ÖLÜ SAYISI 100"

"Altı. Derken bugünkü feci tren kazası meydana geliyor, bunun bir kaza değil bir suikast olduğundan hiç bir mühendisin şüphesi yok, kesinkes suikast ve umdukları bekledikleri ölü sayısı 100 aşkın olacaktı."

"FETÖ'NÜN ŞİFRELERİ SİZLERİ DE DELİRTMESİN"

"Bu twitleri fazla okumayın, bize lazımsınız, FETÖ'nün rakamları ve şifreleri sizleri de delirtmesin. Bu şifre yorumlarından da rahatsız olmayın şifreli konuşanlara şifreyle cevap vereceksiniz"

ANKARA'DAKİ TREN KAZASI

Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit çöktü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde gözyaşı döktü. Sağlık Bakanı Koca son yaptığı açıklamada, hızlı tren kazasının yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi. Tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.