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9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası soruşturması tamamlandı

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

30.10.2019 16:059 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası soruşturması tamamlandı
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
Ankara'da 13 Aralık 2018'de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheliler Tren Teşkil Memuru O.Y., Hareket Memuru S.Y., Trafik kontrolörü E.E.E., YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı K.O., Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili E.T., YHT Trafik Servis Müdürü Ü.S., YHT Ankara Müdürü D.Y., Şube Müdürü R.K., TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı M.A. ve TCDD Genel Müdürlüğü Emniyet ve Kalite Yönetim Daire Başkanı E.T.A.'ın "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi.
(İHA)

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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