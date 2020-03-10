9 Mart 2020 Haberleri
9 Mart 2020 Manşet Haberleri.
10.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:18
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- Merve Boluğur 'evleneceğin erkek nasıl olmalı' sorusuna yanıt verdi
- AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
- İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor
- Koronavirüsün 237 can aldığı İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alındı
- Akkuyu'nun ilk reaktörü 2023'te devreye girecek
- Hafter ile görüşen Macron duyurdu: Libyalı general ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti
- Gençlerbirlği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı
- İtalya'da koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü
- Bu yıl ikinci kez gözlemlenen Süper Ay, Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı
- İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
- Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti
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- Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti
- DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi gerçek oldu
- İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar
- Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı
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- FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmadı
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- Derbi maçın oranları belli oldu! Galatasaray ağır favori
- Şeyma Subaşı yataktaki hallerini takipçileriyle paylaştı
- Solunum güçlüğü çeken şarkıcı Songül Karlı soluğu hastanede aldı
- Trump'tan petrol krizine ilişkin ilk yorum geldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız
- Son dakika: Koronavirüs, Almanya'da ilk kez can aldı: 2 ölü
- Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist öldürüldü
- İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
- Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu: Vergi affı yok, aflar dönemi bitti
- Tuzla City'de Elvir Balic ile yollar ayrıldı
- AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı
- Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı
- Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
- Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Haberin Videosu :9 Mart 2020 Haberleri
Etiketler : İrem Derici, İrem Yaman, Almanya, Nijerya, Genel
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