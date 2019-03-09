9 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) İkizlerin hedefi Wimbledon, idolü Williams kardeşler<br><br>Sporcu bir aileden gelen Defne ve Hande Aslanbaş kardeşler, henüz küçük yaşlarına rağmen tenis kortunda büyük işler başarıyor. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla ön plana çıkan ikizlerin hedefi ise bir Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon'da oynayabilmek. 12 yaşındaki ikizler, antremanlarını birbiriyle yaparken, bazı turnuvalarda ise birbirlerine rakip oluyor. İkizlerin idolü ise kendileri gibi iki kardeş olan ve kadın tenisinin efsaneleri arasına isimlerini yazdırmış Serena ve Venus Williams kardeşler.<br><br>SPOR TOTO SÜPER LİG <br><br>16: 00 Trabzonspor - Akhisarspor<br><br>19: 00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe<br><br>19: 00 MKE Ankaragücü - Bursaspor<br><br>SPOR TOTO 1. LİG<br><br>13: 30 Kardemir Karabükspor - Afjet Afyonspor<br><br>13: 30 Giresunspor - Boluspor<br><br>16: 00 Adana Demirspor - Osmanlıspor <br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>17: 30 Borussia Dortmund - Stuttgart (Ömer Toprak - Ozan Kabak)<br><br>18: 00 Newcastle United - Everton (Cenk Tosun)<br><br>18: 00 Leicester City - Fulham (Çağlar Söyüncü)<br><br>22: 30 Chievo - Milan (Hakan Çalhanoğlu)<br><br>BASKETBOL <br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi<br><br>13: 00 Afyon Belediyespor - Beşiktaş Sompo Japan<br><br>15: 15 Galatasaray Doğa Sigorta - İstanbul BBSK<br><br>17: 30 Banvit - TOFAŞ<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi<br><br>13: 00 Galatasaray - Kırçiçeği Bodrum<br><br>14: 00 Gündoğdu Adana Basketbol - İstanbul Üniversitesi<br><br>14: 00 OGM Ormanspor - Hatay BŞB.<br><br>16: 00 Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş<br><br>17: 00 İzmit Belediyespor - Canik BLD.<br><br>VOLEYBOL <br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>13: 00 Halkbank - Fenerbahçe Opet<br><br>14: 00 Aydın Büyükşehir Bld - Eczacıbaşı VitrA<br><br>Efeler Ligi<br><br>13: 00 Fenerbahçe - İnegöl Bld.<br><br>15: 00 Ziraat Bankası - Jeopark Kula Bld.<br><br>16: 00 Arhavi Bld. - Halkbank <br><br>16: 00 Arkas Spor - İstanbul BBSK<br><br>18: 00 Galatasaray - İkbal Afyon Bld. Yüntaş<br><br>BUZ HOKEYİ<br><br>2018-2019 Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde Final Serisi başlıyor.<br><br>Buz Adam GSK ve Zeytinburnu BSK kulüpleri 2-3 ve 9-10 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul'da oynanacak karşılaşmalarla Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek