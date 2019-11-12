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9 Milyon yıllık yeni keşif kanyonları bir de böyle görün

Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Dünya'nın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları tüm ayrıntılarıyla görüntülendi.

12.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:299 Milyon yıllık yeni keşif kanyonları bir de böyle görün
'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Dünya'nın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları tüm ayrıntılarıyla görüntülendi. Görüntüler, eşsiz güzelliği gözler önüne serdi.

ile Baskil ilçesi arasında Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede bu yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım'a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi. Vali Kaldırım'ın birkaç defa ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklıkapı, diğerine ise bölgede yaşayan Kara Leyleklerin ismi verildi. Turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarının güzelliği tüm ayrıntılarıyla havadan ve içerisinden görüntülendi.

Keban ilçesinden tekne ile ortalama 40 dakikada Saklıkapı kanyonuna, 50 dakika da ise Karaleylek kanyonuna ulaşım sağlanabiliyor. İlk olarak ulaşılan Saklıkapı kanyonu yaklaşık 4,5 kilometrelik uzunluğu ile dikkat çekiyor. Kanyonun ilk 1 kilometrelik kısmının ardından açık alana ulaşılırken, 20 metre ilerisinde ikinci kısım başlıyor. İkinci kısım da belirli bir süre daralan bölgelerden geçildikten sonra yolu kapatan devasa bir kaya halat yardımıyla geçiliyor, ardından muhteşem bir vadi karşınıza çıkıyor. Yeri geldiğinde bir insan geçecek kadar daralan kanyon, zaman zaman içerisinde büyüyen ve ayrı bir görsel şölen sunan ağaçlar dikkat çekiyor. Kanyonun ucu ise bölgedeki yerleşim yerlerine kadar çıkıyor.

Saklıkapı kanyonundan tekne ile 10 dakika uzaklıkta yer alan Karaleylek kanyonunun görselliği ise ayrı bir keyif veriyor. Tekne ile gezilebilen kanyon da Kara Leyleklerin yuvaları görülürken, aşağıya doğru büyüyen küçük ağaçlar dikkat çekiyor. Tepesinde doğal çökme sonucu oluşan delik ise kuş bakışı kalbi andırıyor.

Bölgeyi bilenlerin zaman zaman geldiği kanyon şimdi turizme tamamen kazandırılmak için başlatılan çalışmaların kısa süre içinde sonuçlanmasını bekliyor.

Öte yandan bazı girişimcilerin yoğun talep nedeniyle önümüzdeki haftalarda kanyonlara tekne turu planladığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Oktay Kaldırım, Elazığ, Keban, Güncel

Kaynak: İHA

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