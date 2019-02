9. Mıxx Awards Türkiye Ödülleri Sahiplerini Buldu

'Dijitallendiniz" temalı MIXX Awards Türkiye'de büyük ödülün kazananı "Ruhun Doysun" çalışması oldu. Çalışma ayrıca Marka Farkındalığı ve Konumlandırma, Markalı İçerik, Sosyal Pazarlama-WOMM kategorilerinde ödül aldı.

Dijital dünyanın Oscar'ı olarak kabul edilen Mixx Awards yarışmasına bu yıl 28 kategoride 623'ü geçerli toplam 648 başvuru yapıldı.

Sunuculuğunu Jülide Ateş'in yaptığı Ödül Töreni'nde 27 kategoride 210 ödül verildi. Ayrıca gecede "#ElAlemNeDer" kampanyasına da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü verildi.

Dünyada 45 ülkede dijital reklamcılığın gelişimi için faaliyetler yürüten IAB Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Olcay, 9 yıldır düzenlenen MIXX Awards ve endüstrinin geldiği noktadan duyduğu gururu vurguladı ve, "2010'da 100 başvuru hedefiyle yola çıkan Mixx Türkiye Ödülleri bugün, 600'ün üzerinde başvuru üreten ve Dolaysız Marka Devriminin konuşulduğu bir endüstrinin yarışmasına dönüştü. 100 yıldan uzun bir süredir kapital yoğun tedarik zincirleriyle işleyen, yüksek bariyerlerle korunan geleneksel tüketici ekonomisi; alçak giriş bariyeri, esnek kapitali, kiralanabilir tedarik zincirleri, tüketicisiyle dolaysız iletişim kurma becerisiyle yüksek katma değer üreten Dolaysız Markaların dünyasına evriliyor. Tüm markaların sürdürülebilir büyüme için kendini yeni gerçekliğe hazırlaması gerekiyor." dedi.

9. MIXX Awards Türkiye'nin Lider Destekçisi Ingage ve Sahibinden.com; Başarı Destekçileri MedyaNet ve Sözcü olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında Genart Medya, Google, MG Media, Mynet, People Initiative, PepsiCo ve Publicis Groupe Türkiye yer aldı. Yarışmanın Jüri Sponsoru ise ikinci kez Facebook oldu. EngageYa, KızlarSoruyor ve Wavemaker Turkey'in Kategori Destekçileri olduğu MIXX'e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulundu. Reklam çalışmaları Sesli Harfler linked by Isobar tarafından yürütülen organizasyon Gramofon, İltek ve Project House'un katkılarıyla düzenlendi. Reklam yayın desteğini ise The Brand Age, Campaign ve Digital Age ile birlikte IAB Türkiye üyesi yayıncılar verdi.

Ön Eleme, Başkanlığını IAB Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü'nün üstlendiği jüriyle birlikte IAB Türkiye üyesi firmaların gönderdiği temsilcilerden oluşan 52 kişi tarafından yapıldı.

Bu yıl MIXX Awards Türkiye'ye başvuran tüm projeler MIXX Awards Europe'a 15 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

Kaynak: Bültenler