"9. Muhasebe Düşünce Kampı" Sarıkamış'ta başladı

Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfınca (MÖDAV) bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Muhasebe Düşünce Kampı" Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde başladı.Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yapılan etkinliğe, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, bir kısmı Doğu Ekspresi ile kente gelen çeşitli kentlerdeki 35 farklı üniversite ve kurumda görev akademisyenler katıldı.Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın doğasıyla, tarihiyle önemli bir yer olduğunu belirterek, "İlçemiz kış, inanç, yayla ve doğa turizminin yanı sıra bu tür kamp, çalıştay gibi birçok etkinliği ev sahipliği yapacak her türlü potansiyele sahiptir. Bizler, akademinin ve bilimin olduğu bütün programlara her zaman gerekli desteği veriyoruz. Şehitler diyarı ve doğal güzellikleri ile ünlü şirin ilçemize hoş geldiniz." dedi.Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise medeniyetlerin beşiği Kars'a gelen konuklarını ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirerek, bilimin ve üniversitelerin toplumsal rolünün, milletlerin gelişiminde üniversitelerin ve bilimsel organizasyonların yerinin önemini belirtti.MÖDAV Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Ganite Kurt, Türkiye'nin farklı illerinde bir araya geldiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:"Biz her yıl cennet vatanımızın kadim bir noktasına gidiyor, bir araya geldiğimiz akademisyenlerle hem alanımıza dair felsefi düşüncelere dalıyor ve paylaşıyoruz hem de mesleki bir topluluk olarak gittiğimiz yerin üniversitesi ve muhasebeciler odası ile bütünleşiyoruz. Birlik ve beraberlik, bizlerin gücüne güç katıyor, heyecanımız büyüyor. Bu yıl da Doğu Ekspresi'nde başlayan ve Sarıkamış ve Kars'ta devam eden bir program fikri ile yola çıktık."Katılımcılardan Doç. Dr. Fevzi Serkan Özdemir de güzel yolculuğun arından Sarıkamış'a geldiklerini ifade ederek, "Doğu Ekspresi, güzergahındaki eşsiz güzelliklerin fotoğraflanması ve bilhassa gençlerin eğlenceli yolculuklarını sosyal medyada paylaşmaları ile fenomen haline geldi. Biz de hem Doğu Ekspresi heyecanını yaşamak hem de Doğu Ekspresi'nin akademik etkinliklere entegre edilebileceğini göstermek istedik." açıklamasında bulundu.Konuşmaların ardından, "Muhasebe ve Rasyonellik İlişkisinin Kültürel Boyutu" ile "Kültür, Etik Algı ve Muhasebe Mesleği" konularında yapılan 2 oturumun ardından kampa katılanlar için ormanlık alanda yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar ayrıca tarihi Av Köşkü'nü de gezdi.Etkinlik, yarın katılımcıların kent merkezi ve ilçelerindeki tarihi ve turistik yerleri gezmesiyle sona erecek.