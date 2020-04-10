9 Nisan 2020 Haberleri
9 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
10.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:18
- Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
- Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
- Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
- Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
- Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı
- Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
- 12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
- Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
- ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
- Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
- İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
- Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
- Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti
- Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
- Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
- Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi
- Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
- Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak
- Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
- Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
- Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
- Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
- Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
- 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
- TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
- İmamoğlu'nu 'Seni paramparça edeceğim' diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi
- Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
- Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
- Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
- Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı
- CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor
- Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
- Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Etiketler: Avrupa Birliği, Galatasaray, Koronavirüs, Tottenham, Genel