Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

9 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam test sayısı 276.346 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 42.282 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 908 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1552 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 1017 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI

9 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 2142 olarak gerçekleşti.