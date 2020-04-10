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9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç ölüm var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

10.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:36
9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

9 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam test sayısı 276.346 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 42.282 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 908 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1552 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

9 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 1017 olarak gerçekleşti.

9 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI

9 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 2142 olarak gerçekleşti.

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Gündem, Güncel
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