Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

9 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar"Öngöremediğimiz büyük bir sorunla uğraşıyoruz""Lig oynanmalı.

09.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:34
9 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar

"Öngöremediğimiz büyük bir sorunla uğraşıyoruz"

"Lig oynanmalı. sıralama belirlenmeli"

"Lig tamamlanmazsa alttaki ve üstteki takımların haksız rekabeti doğacak ya da planlamanın yanlışına düşecek, ekonomik bütçeleri daha da aşacak takımlar olabilir"

"Çok yüklü ücretler aldığımız bir dönem yaşıyorduk, bu biraz daha aşağılara çekilmeli"

"Herkesin ekonomik fedakarlık yapacağını biliyorum"

"Yabancı oyuncularımız çok yalnızlar, aileleri burada olamayan futbolcularımız var. Boşanmış olan futbolcularımız var"

"FIFA açıklama yaptı ama daha net tavırlar alınması gerekiyor"

"Evde, çocukluğumda yazdığım notları okuyarak zaman geçiriyorum"

"Yurt dışında kardeşlerim var ve her gün görüntülü konuşarak orada yaşadıkları zorlukları biliyoruz"

"Yalnızlığın beraber yaşandığı bir dönem yaşıyoruz"

"Bütünlüğü şu anda sağladığımızı düşünüyorum. Bu bütünleşmeler için hastalığa da ihtiyaç olmadığını düşünüyorum"

Bülent Korkmaz: Hazır olmak için en az 4 hafta gerekli

"Futbolcuların bu durumda hissettiklerini anlamak zor"

"Ligin başlaması için Bilim Kurulu'nun açıklamaları önemli"

"Transferler için oyuncuların eski maçlarını izliyoruz"

"Planlama yapmak zor"

Bakan Kasapoğlu'ndan Meksika'daki milli serbest dalışçı Fatma Uruk'a destek ve moral telefonu

Rekor denemesi için 1 aydır Meksika'da bulunan Milli sporcu Uruk: Spor Bakanımız telefonla arayarak, bana tam destek verdiklerini söyledi

"Burada bazen kendimi yalnız hissediyordum ama artık hissetmiyorum. Çok mutluyum. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum"

Bakan Kasapoğlu: Bir şeye ihtiyacın varsa destekçiniz. Sürekli irtibatta olmak ve gelişmelerle ilgili bilgi almak isterim


Kaynak: DHA

Etiketler: Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››9 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Telefonunu paylaşan Sharapova’nın aldığı mesaj sayısı dudak uçuklattı Spor
Telefonunu paylaşan Sharapova'nın aldığı mesaj sayısı dudak uçuklattı
Survivor Sercan, kazandıkları oyunu Bursa’nın şampiyonluğuna benzetti Spor
Survivor Sercan, kazandıkları oyunu Bursa'nın şampiyonluğuna benzetti
Ali Koç çok istiyor! Bu transfer gerçekleşirse ortalık yıkılır Spor
Ali Koç çok istiyor! Bu transfer gerçekleşirse ortalık yıkılır
Şengör’den Altaylı’nın sözüne beklenmedik çıkış: Dangalaklık sektörü Spor
Şengör'den Altaylı'nın sözüne beklenmedik çıkış: Dangalaklık sektörü
Real Madrid’de sporcuların maaşlarında yüzde 20 kesinti yapılacak Spor
Real Madrid'de sporcuların maaşlarında yüzde 20 kesinti yapılacak
Galatasaray’da Falcao giderse bir başka dünya yıldızı gelecek Spor
Galatasaray'da Falcao giderse bir başka dünya yıldızı gelecek
Gol makinesinden Sörloth’a övgü: Türkiye’de mükemmel işler yapıyor Spor
Gol makinesinden Sörloth'a övgü: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
Fabri direkt Çebi’ye ulaştı: Her türlü fedakarlığa hazırım Spor
Fabri direkt Çebi'ye ulaştı: Her türlü fedakarlığa hazırım

Son Dakika Spor Haberleri

09:38: Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı - Spor 09:34: 9 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi - Spor 09:34: Cristiano Ronaldo, sevgilisi ile antrenmanlarını sürdürüyor - Spor 09:31: Cristiano Ronaldo, sevgilisi ile antrenmanlarını sürdürüyor - Spor 09:31: Porto'dan Garry Rodrigues'e yakın markaj - Spor 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin 01:11: Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı - Spor 00:40: Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı - Spor 23:24: Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi - Spor 20:53: Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor - Spor