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9 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

09.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:06
9 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 09.04.2020 15:00 - 09.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ/ MERKEZEFENDİ mah G/41., G/42., G/43., G/44., G/45., G/46., G/47., G/48., G/49., G/50., G/57., G/58., G/60., YENİ ÇİFTLİK YOLU sk/ SEYİTNİZAM mah G/39., G/40., YENİ ÇİFTLİK YOLU, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2431486) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2431486)

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.04.2020 13:00 - 09.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2121., 2131. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2430717) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430717)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 09.04.2020 15:00 - 09.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1275/1., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1288/1., 1289., 1289/1., 1290., 1291., 1291/1., 1292/2., 1293., 1294., 1298., 1300., 1342., 1343., 1344., 1345/1., 1347., 1348., 1349., 1350/1., 1351., 1440., 1441., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1464., GAZİ, OKUL, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2430732) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430732)

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 09.04.2020 18:00 - 09.04.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2430820) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430820)

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 08.04.2020 20:00 - 09.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2312., 529. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2425122) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2425122)

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 09.04.2020 09:00 - 09.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah AHMET TANER KIŞLALI, DUMLUPINAR sk/ YENİBOSNA MERKEZ mah MUŞTU sk/ ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, DUMLUPINAR, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR, ÇINAR 1 sk/ ÇOBANÇEŞME mah DERİNKUYU, GÜNEŞLİ 1, KALENDER, KIMIZ, ULUDAĞ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2430265) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430265)

Etiketler: İstanbul, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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Haberler ›› Gündem ››9 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler
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