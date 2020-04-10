9 Nisan Survivor en iyiler oyununu kim kazandı? Survivor Açık artırma oyununda neler oldu? 100 Domnink pezosu kaç TL ediyor?

Survivor yeni bölümünde en iyiler oyunu nefesler kesti. İzleyicilerin ekrana bağlandığı bölümde heyecanı anlar yaşanırken açık artırma oyununda yaşananlar izleyicileri ekrana bağladı. Peki, 9 Nisan Survivor en iyiler oyununu kim kazandı? Survivor Açık artırma oyununda neler oldu? 100 Dominink pezosu kaç TL ediyor?

AÇIK ARTIRMA OYUNUNDA NELER YAŞANDI?

Survivor yarışmacıları dominik pesosu ile yemekleri kazanabilmek için açık arttırma oyununda mücadele etti. Nisa'nın san sebastian cheescake'i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan'ın daha sonra geri çekilerek "Nisa'ya kıyamıyorum, Nisa yesin" demesi dikkatleri çekti. Sercan ardından takım arkadaşlarına da açık arttırmaya girmemeleri yönünde uyarılar yaptı. Sercan'ın Nisa'ya yaptığı bu jest günün en çok konuşulan konularından oldu. Sercan ise açık artırmada lazanya ve sütlü bebe bisküvisi yedi.

EN İYİLER OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 41. bölümünde en iyiler oyunu oynandı. Kadınlarda Aşkım ile Evrim, erkeklerde ise Berkan ile Barış karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananları Aşkım, ödülü Berkan ve Aycan ile, Barış ise Nisa ve Cemal Can ile paylaştı.