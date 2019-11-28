Haberler » 3. Sayfa » 9 öğrenci alev topuna dönen serviste yanmaktan son anda kurtuldu - Haber

9 öğrenci alev topuna dönen serviste yanmaktan son anda kurtuldu

9 öğrenci alev topuna dönen serviste yanmaktan son anda kurtuldu Hareket halindeki öğrenci servisi alev topuna döndüZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde içerisinde 9 lise öğrencisinin bulunduğu minibüs seyir halindeyken yanmaya başladı.

28.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:22
9 öğrenci alev topuna dönen serviste yanmaktan son anda kurtuldu
Hareket halindeki öğrenci servisi alev topuna döndü
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde içerisinde 9 lise öğrencisinin bulunduğu minibüs seyir halindeyken yanmaya başladı. Şoförün durumu erken fark etmesi ile öğrenciler araçtan indirilirken, minibüs ise yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler Köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ketenciler ve Kızılca Köyü'nden Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitim öğrenim gören öğrencileri taşıyan Ramazan Yener idaresindeki 67 AAS 396 plakalı minibüs akşam öğrencileri köylerine götürdüğü sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücüsü 9 öğrenciyi minibüsten indirerek kendisini de son anda dışarı attı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede minibüsün her tarafını kapladı. Yaklaşık 10 dakikada alev topuna dönen minibüse Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Büyük bir korku ve panik yaşayan öğrenciler ise yangın yerine gelen aileleri tarafından alınarak evlerine götürüldü. Jandarma ve itfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken savcılık yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.
9 öğrenci alev topuna dönen serviste yanmaktan son anda kurtuldu

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:41 Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu!
20:39 Kendisinden davacı olan kişilere 6 el ateş açan şahıs kıskıvrak yakalandı
20:38 Kozan'da yangın
20:35 Eve alkollü gelen kocasını bıçakladı
20:35 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
20:34 Karısına şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
18:17 Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
07:38 AK Partili İBB üyelerinin oylarıyla kabul edildi: Büyükşehire ait taşınmazlar ilçe belediyelerine devredildi
28.11.2019 20:45:46