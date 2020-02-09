9 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray
(Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
BEŞİKTAŞ
Siyah beyazlılar günü izinli geçirecek.
TFF 1. LİG
Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Giresunspor - İstanbulspor mücadelesi 34'üncü dakikadan itibaren devam edecek. İstanbulspor'un Cajic'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü bulunuyordu.
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Osmanlıspor - Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Altay - Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
- TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 22'nci hafta maçları oynanacak.
ATLETİZM
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası U20 kategorisinde başlayacak (Ataköy Atletizm Salonu)
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
13.00 Fenerbahçe Opet - Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
15.00 Karayolları - Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor - PTT (Cengiz Göllü)
17.30 VakıfBank - Atlasglobal Yeşilyurt (VakıfBank Spor
Sarayı)
18.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Sigortam.net İTÜ Basket - Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)
17.30 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)
AVRUPA'DAN FUTBOL
14.30 SPAL - Sassuolo (Mert Müldür)
16.30 AZ Alkmaar - Feyenoord (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)
18.45 Emmen - Twente (Kerim Frei)
20.00 Antwerp - Genk (Sinan Bolat)
20.30 Celta Vigo - Sevilla (Okay Yokuşlu)
20.30 Sporting Lizbon - Portimonense (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
22.45 Inter - Milan (Hakan Çalhanoğlu)