9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde Tüsad'dan önemli hatırlatmalar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tarafından "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak kabul edilen 9 Şubat nedeniyle bir açıklama yapan TÜSAD ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği), tüm tütün ürünlerinin tehlikelerine dikkat çekti. TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu olarak yaptıkları değerlendirmeyi paylaşan Prof. Dr. Şule Akçay, "Sigara bağımlılığı kesinlikle tedavi edilebilir. Yeter ki bu konuda profesyonel destek isteyin" dedi. Akçay, bu konuda şu bilgileri verdi:

ÖNÜNDE SONUNDA BIRAKMAK GEREKİYOR

Yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki durum maalesef çok iç açıcı değil. Veriler, dünyada 1 milyar 100 milyon, ülkemizde de yaklaşık 14.5 milyon insanın sigara içtiğini gösteriyor. Bir başka deyişle ülkemizde 14.5 milyon insan sigarayı bırakma desteğine muhtaç. Zira her sigara içen kişi önünde sonunda bu bağımlılıktan gördüğü zarar nedeniyle sigarayı bırakmak isteyecek. Çünkü sigara, tüm organlara ve sistemlere zararlı olduğu ve ölümlere yol açtığı kanıtlanmış en önemli toplumsal zehirlenme olayı olarak kabul ediliyor.

TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) 2016 verilerine göre Türkiye'de 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26.5'i her gün bir tütün ürünü kullanıyor. Bu oran 2014'te yüzde 27,3, 2010'da ise yüzde 25.4'tü. Toplumumuzda erkeklerin tütün ürünü kullanımı 2014-16 arasında azalırken, kadınlarda bu oran artış gösteriyor. 35-44 yaş arası erkekler yüzde 50.6 ile en fazla tütün ürünü içen yaş grubunu oluşturuyor. Kadınlarda ise yine 35-44 yaş aralığı yüzde 19. ile en fazla tütün tüketen yaş grubu olarak saptanıyor.

Özetle ülkemizde nüfusun yaklaşık yüzde 30'u bir ya da birden fazla tütün ürünü kullanıyor. Bu bir alışkanlık değil, bağımlılık. Bardağa dolu tarafından bakarak nüfusumuzun yüzde 70'i bir tütün ürünü kullanmıyor diyebiliriz. Ancak yarattığı tahribat nedeniyle tütün ve tütün ürünleri ile mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor.

HER YIL 7 MİLYON KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

Sigara bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın alarmı verilen nadir sağlık sorunlarından birisi. Tütün tüketimi 50'ye yakın hastalığa neden oluyor. Biz göğüs hastalıkları hekimleri olarak hangi hastalık ile uğraşsak, taşın altından sigara ve tütün ürünleri çıkıyor. O nedenle sağlık otoriteleri ve biz hekimler bu tütün ürünleri ile mücadele ediyoruz. Tütün kullanımı dünyada her yıl pasif içiciler dahil 7 milyon kişinin ölümüne ve yarım trilyon dolar tutarında ekonomik hasara neden oluyor.

E-SİGARA VE NARGİLE GENÇLERİ TEHDİT EDİYOR

Ülkemizde yürürlüğe giren yasalar sayesinde 2008 yılından bu yana önemli bir başarı elde edilmişken, son yıllarda endüstri manevraları ile tütün bağımlılığı yeniden artışa geçti. Elektronik sigara (e-sigara) ve nargile gibi ürünler gençlerin tütün bağımlısı olmasına yol açıyor. Günümüzde tek başına sigara bağımlılığı ile değil, tüm tütün ve tütün ürünleri ile mücadele etmemiz gerekiyor. Tütün ürünlerinin bırakılması kadar gençlerimizin hiç başlamaması da önem taşıyor. Bugün e-sigara ve nargile özellikle gençler için çok büyük bir tehdit oluşturuyor.

"PROFESYONEL" DESTEK ALMAK GEREKİYOR

Sigara bağımlılığı ülkemizde oluşturulan altyapı ile birinci basamakta görev yapan hekimlerden, yoğun tedavilerin uygulandığı sigara bırakma polikliniklerine kadar değişen geniş yelpazede tedavi edilebiliyor. Ülkemizde sigarayı bırakmak isteyenlerin profesyonel yardım alabilecekleri çok fazla sayıda merkez bulunuyor. Bu konuda "profesyonel" ve "hekim" kelimelerinin altını özellikle çiziyoruz. Çünkü profesyonel olmayan desteklerin de öne çıkarıldığını görüyoruz. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Bu tür uygulamalar hem etkisiz hem de gerçek tedavilerin önüne geçtiği için kişide isteksizlik oluşturuyor.

Ülkemizde yaklaşık 520 sigara bırakma polikliniğimiz ve buralarda çalışan tütün kontrolü konusunda hem eğitim almış hem de sertifika almış hekimlerimiz var. Bu hizmetten yararlanmak için Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na başvurmak yeterli. TÜSAD olarak, ülkemizin en köklü uzmanlık derneği olmanın yüklediği sorumlulukla, 9 Şubat'ı sigara içen bireyleri tütünsüz, sağlıklı bir yaşam için yeni bir başlangıç olarak kabul etmeleri için davet ediyoruz.