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9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

31.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:25
9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: YPG, PKK, Güncel
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