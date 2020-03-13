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9. THY Science Expo, eylül ayına ertelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından her yıl nisan ayında düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali, Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında eylül ayına ertelendi.

13.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:02
9. THY Science Expo, eylül ayına ertelendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından her yıl nisan ayında düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali, Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında eylül ayına ertelendi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Ekonomi

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