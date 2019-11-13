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9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı

MALATYA'da, 9 ton odun çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı.

13.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:059 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı

MALATYA'da, 9 ton odun çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler mahkemece serbest bırakılırken, odunlar sahibine verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 9 ton odunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit ederek adreslerini belirledi. Şüpheliler kamyonete yükledikleri odunlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, odunlar sahibine verildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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