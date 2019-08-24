Bolu'daki Abant Tabiat Parkı'nda yarın başlayacak ve 7'nci günün sonunda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sona erecek "9. Transanatolia Rally Raid" yarışının start seremonisi yapıldı.

Yedi ülkeden 129 sporcunun katılacağı ve Abant Tabiat Parkı'ndan start verilecek yarışlara katılacak sporcular araçları ile birlikte konakladıkları Abant'tan Bolu kent merkezine geldiler.

Bolu Valiliği önünde bulunan Kent Meydanı'nda hazırlanan özel parkura yerleşen sporcular daha sonra start etkinliğinin başlamasını bekledi.

Rally'nin start etkinliğine çok sayıda vatandaş ilgi gösterirken bazı vatandaşlar ise yarışlara katılacak motosikletler ile arazi araçlarını inceledi.

Yarışların start seremonisi yapılan dans gösterisinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından başlatıldı.

Hazırlanan start noktasına gelen araçlar sırayla çıkış yaparak yarışa başladılar.

Yedi ülkeden 129 sporcunun katılacağı yarışlara, yarın sabah 07.00'da Abant Tabiat Parkı'ndan start verilecek. Rallinin ilk gününde Beypazarı, Nallıhan ve Gordion etaplarını tamamlayacak sporcular, Haymana'da mola verecek.

Acıgöl, Kapadokya, Kahramanmaraş, Nemrut Dağı ve Mardin etaplarını da geçecek sporcular, yarışın son gününde "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye ulaşacak.

Toplam 2 bin 300 kilometrelik rota üzerinde gidecek ralliciler, çeşitli etaplarda mücadele edecek.