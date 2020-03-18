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9 ülkeden Türk vatandaşlarının tahliyesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

18.03.2020 07:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 07:36
9 ülkeden Türk vatandaşlarının tahliyesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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