9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durdurulacak
İçişleri Bakanlığı, Almanya, Fransa dahil 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişinin sabah 08.00 itibarıyla durdurulacağını açıkladı.
14.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:04
İçişleri Bakanlığı, Almanya , Fransa dahil 9 ülkeden Türkiye 'ye yolcu girişinin sabah 08.00 itibarıyla durdurulacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Almanya, Fransa, Ekonomi
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