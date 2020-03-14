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9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durdurulacak

İçişleri Bakanlığı, Almanya, Fransa dahil 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişinin sabah 08.00 itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

14.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:04
9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durdurulacak
İçişleri Bakanlığı, Almanya , Fransa dahil 9 ülkeden Türkiye 'ye yolcu girişinin sabah 08.00 itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Almanya, Fransa, Ekonomi

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