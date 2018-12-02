9. Uluslararası Barikat Film Festivali

3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle, Türkiye
'de ve dünyada engellilerin sanatla buluştuğu ilk film festivali olan Uluslararası Barikat Film Festivali
başlıyor. Barikat Sanat Atölyesi Derneğinin düzenlediği festival, Yeniyüzyıl Üniversitesi iş birliği ve Zeytinburnu
Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılıyor.
Festivalde bugün, Mecidiyeköy
Cevahir AVM önünden saat 10.00'da toplanılıp, 11.00'de tüm engelli grupları, gönüllü bisikletçiler, siyasiler, kültür ataşelerinin katılımı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçilerek şehitlerimizi anmak üzere şehitliğe karanfiller bırakıldı ve Üsküdar
İskele Meydanı'nda son bulacak Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği gerçekleştiriliyor.
Öte yandan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
saat 15.00'te Zeytinburnu Merkez Efendi
Spor Tesisinde Görme Engelli Milli Futbol
Takımı (FUTSAL) maçı düzenlenecek. 4 Aralık Salı günü 16.00 - 18.00 saatleri arasında ise Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde film gösterimi ve ÇİSEM konseri ile festival son bulacak. - İSTANBUL
3 Aralık,Aralık,Film Festivali
02 Aralık 2018 Pazar 13:30