Erciş
ilçesinde düzenlenecek "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" için hazırlıklar tamamlandı.
Hazırlıklar kapsamında inci kefali göçünün en iyi izlendiği yerlerden olan Bendimahi Çayı kenarında stantlar kuruldu.
Halk Eğitim Merkezi, Kadın Toplum Merkezi ve ilçedeki okullardaki kursiyerlerin el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı alanda çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, festival için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun tersine göç eden balıkların zorlu yolculuğunu tüm dünyaya göstermek istediklerini anlatan Mehmetbeyoğlu, festivale yerli yabancı 50 bin kişinin katılmasını beklediklerini kaydetti.
Mehmetbeyoğlu, bugün başlayacak ve üç gün sürecek festivale herkesi davet etti.
Erciş
, Sanat festivali
, Güncel
Kaynak: AA