Umuyoruz, bekliyoruz ve inanıyoruz ki bu ateşkes kalıcı olur, bölgede ve ülkemizde bir an evvel barışın inşası gerçekleşmiş olur." dedi.Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonunca düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katıldı.İdlib başta olmak üzere vatan için şehit olan askerlere, polislere, koruculara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete baş sağlığı dileyen Arslan, yaşanan acıların büyük olmasına karşın Türkiye'yi savunacak güç, irade, inanç ve azmin daha da artarak büyüdüğünü vurguladı.Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşliğini tehdit eden bütün unsurlara karşı gereken cevabın en sert şekilde verileceğine inançlarının tam olduğunun belirten Arslan, "Bundan önce olduğu gibi bugün de bundan sonra da devletimizin terörizmle yaptığı mücadelede başarılı olması için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin birliğine, kardeşliğine kasteden hainlerin hesapları, tuzakları geçmişte olduğu gibi bugün de boşa çıkarılacaktır." diye konuştu."Ateşkesin sağlanması iradesini destekliyoruz"Arslan, "Rusya ile Türkiye arasında dün yapılan görüşmelerde ateşkesin sağlanması iradesini HAK-İŞ olarak destekliyoruz. Umuyoruz, bekliyoruz ve inanıyoruz ki bu ateşkes kalıcı olur, bölgede ve ülkemizde bir an evvel barışın inşası gerçekleşmiş olur." temennisinde bulundu.Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Arslan, bu günün tüm dünya emekçi kadınlarının kendilerini ifade edebilecekleri, varlıklarını hissettirecekleri tarihi bir gün olduğunu dile getirdi.15 Temmuz'da yürekli kadınların bir cesaret abidesi olarak darbeci hainlerin karşısına dikildiğini anımsatan Arslan, "Ankara Gölbaşı'nda Zeynep Sağır, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler'de Türkan Türkmen Tekin, Genelkurmay Başkanlığı önünde de Yıldız Gürsoy şehit olarak zamanımızın kadın kahramanları oldular. Gelecek nesillere onurlu bir miras bıraktılar." dedi."Herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz"Kadınların eğitim-öğretim, çalışma ve siyaset yapma hakkının en temel insan hakları olduğu gerçeğine vurgu yaparak, bu hakların hiçbir gerekçeyle sınırlandırılamayacağını ve yasaklanamayacağını vurguladı.Arslan, "Başta çalışma hayatı olmak üzere, sosyal, siyasal, kültürel alanlarda, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın onların varlığına yönelmiş bir tehdit olarak algılıyor ve herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Özellikle kadın emeğinin sömürü ve istismar aracı yapılarak sosyal güvenceden yoksun, ucuz iş gücü olarak görülmesi ve kullanılmasının önlenmesinin altını bir kez daha çiziyoruz." diye konuştu.Yakın siyasi tarihte kadınların özgürlüklerine yönelik çağ dışı dayatmaların, sorunların aşılmış olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti hükümetleri ve diğer siyasi parti aktörlerine teşekkürlerini iletti."2 bine yakın sendikacı kadın liderimiz aktif olarak görev yapıyor"HAK-İŞ Başkanı Arslan, kadınları istatistiklere konu nesneler-objeler değil, bizzat sendikal harekette etkin roller üstlenen değer sahibi bireyler olarak gördüklerini belirterek, kadınların aile yapısının da en önemli taşı olduğunu ifade etti.Kadın emekçilerin sendikal mücadeleye katkılarını artırmak, her kademede kadınların sendikal mücadeleye dahil edilmesini sağlamak için 21 sendikayla birlikte kadın komitelerini oluşturduklarını anımsatan Arslan, şöyle konuştu:"Kadınların her alanda olduğu gibi sendikal mücadeleye ellerinin değmesini sağlamak için mücadele ediyoruz.Ulusal ve uluslararası emek hareketinin saygın ve etkin bir üyesi olduk. Bütün bunları şartların bizi zorlamasıyla değil, bizatihi medeniyetimizin, değerlerimizin yarım asra yaklaşan kutlu yürüyüşümüzün bize yüklediği sorumlulukla hareket ederek, kendi irademizle gerçekleştirdik."Kadın konusunda farkındalık oluşturacak özgür projelere imza attıklarını, kadın istihdamının artırılması,iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması konusunda projeler geliştirdiklerini de belirten Arslan, "Elbette tüm bunlara rağmen çözmemiz gereken hala çok fazla sorunlarımız var. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın olmak,çalışan kadın olmak, eş olmak, anne olmak, sendikalı olmak çok fazla bedel ödemeyi gerektiriyor." açıklamasında bulundu.Bütün bu zorluklara karşın kadın üye sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen Arslan, "Şu anda sendikal karar alma mekanizmalarında 2 bine yakın sendikacı kadın liderimiz aktif olarak görev yapıyor." ifadelerini kullandı."CHP ve HDP'li belediyelerde işten çıkarılmaların son bulmasını istiyoruz"HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, son yıllarda çalışma hayatı açısından önemli yasal düzenlemeler hayata geçirilmiş olsa da işsizlik ve istihdam konusunda hala çözüm bekleyen sorunların bulunduğunu söyledi.Arslan, şunları kaydetti:"İş kazaları, sosyal ve ekonomik bir yara olarak, çalışma hayatının en önemli sorun alanlarından biri olmaya devam etmekte. Bu alanda yeni çözümlere ihtiyaç olduğu çok açıktır. Başta iş kazaları ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi olmak üzere çalışma hayatında yaşanan her türlü sorunun çözümü için sendikal örgütlenmenin önemine inanıyoruz. HAK-İŞ'li, sendikalı olduğumuz için 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP ve HDP'li bazı belediyelerde yaşadığımız baskı, tehdit, sürgün ve işten çıkarılmaların son bulmasını istiyoruz. İşini, emeğini kaybeden ve aylardır mücadele eden Hak-İş'li emekçilerin derhal işlerini döndürülmesini istiyoruz ve bekliyoruz."Arslan, yeni dönemde yeni başarılara kadınlarla birlikte ulaşacaklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, Hak-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de bir konuşma yaptı.Konuşmaların ardından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Gençlik Farkında Proje Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.