9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi

23 Kasım 2018 Cuma 17:18



23 Kasım 2018 Cuma 17:18

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Şenol Atakan, son 10 yılda sağlıkta memnuniyet oranının en yüksek olduğu alanın aile hekimliği olmaya devam ettiğini söyledi.Atakan, AHEF tarafından Serik ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresinde, aile hekimliği sayesinde ülkede anne ve bebek ölümlerinde azalma, aşı olmada artış ve hasta takibinin en iyi düzeyde olduğunu söyledi.Vatandaşa verilen aile hekimliği hizmetinin bir kamu hizmeti olduğuna değinen Atakan, "Halkımız Aile Hekimliğini benimsemiş. Son 10 yılda sağlıkta memnuniyet oranı en yüksek alan Aile Hekimliği olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.Atakan ayrıca, TBMM'den sağlıkta şiddeti azaltacak caydırıcı nitelikte bir yasanın çıkmasını istediklerini de sözlerine ekledi.