29.06.2019 01:44
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9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali

9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 9. Uluslararası Motosiklet Festivali düzenlendi.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde 9. Uluslararası Motosiklet Festivali düzenlendi.
Manavgat Belediyesince düzenlenen festivale yurt içi ve yurt dışından 150 motosiklet kulübünden yaklaşık 5 bin motosiklet tutkunu katıldı.
Festivalde 22 motosikletin katıldığı motosiklet güzellik yarışmasında Gökmen Şen'e ait 1998 model özel işlemeli Harley Davidson motosiklet birinci seçildi. Dereceye giren diğer motosikletçilere de çeşitli hediyeler verildi.
Türkiye Motokros şampiyonu Birkan Polat da festivalde güvenli alanda izleyenlere motosiklet gösterisi sundu. Ünlü motosikletçi yaptığı birbirinden ilginç ve tehlikeli hareketlerle adeta nefesleri kesti. Kolombiyalı motosiklet grubu da kafeste motosiklet gösterisi sundu.
Motosiklet gösterilerinin ardından sahne alan Manga grubu, yaklaşık 2 saat boyunca izleyicilere coşkulu anlar yaşattı.
Festival, 30 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: AA
Harley Davidson , Antalya , Manavgat , Motosiklet , Spor

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