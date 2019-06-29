29.06.2019 23:54
Haberler » Spor » Haber

9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali (2)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden 9. Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamında, yaklaşık bin motosiklet kortej oluşturdu.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde devam eden 9. Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamında, yaklaşık bin motosiklet kortej oluşturdu.
Festivalin yapıldığı Boğaz mevkisinde başlayan, yurt içi ve dışındaki 150 motosiklet kulübünden yaklaşık 5 bin motosiklet tutkununun katıldığı korteje, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte teknoloji bağımlığına dikkati çekmek isteyen bazı motosikletçiler, "Telefonu bırak insanlarla iletişim kur", "Bağlan ama bağımlı olma" yazılı dövizler taşıdı.
Türkiye Motokros şampiyonu Birkan Polat 'ın şehir merkezinde ve yollarda yaptığı akrobasi gösterileri de vatandaşlar büyük ilgi gördü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, motosiklet tutkunları, Sorgun, Titreyengöl, D-400 kara yolu güzergahından ilçe merkezine kadar tur attı.
Festivalde konser veren Kargo grubu, izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Festival, yarın sona erecek.9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali (2)
Kaynak: AA
Antalya , Manavgat , Motosiklet , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:26 Futbol: Kupa Amerika
00:00 Babel, Galatasaray'da tarihi başarılar hedefliyor
23:53 9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali (2)
23:37 Almanya'yı 2-1 yenen İsveç, adını yarı finale yazdırdı
23:35 9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali
23:31 Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali
23:18 2019 Avrupa Oyunları