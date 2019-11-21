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9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle başladı.

21.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:089. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı
9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle başladı.
Açılışta konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, festival sayesinde hukuk ve adalet konularının sinemanın diliyle aktarıldığını söyledi.
Festivalin bugüne kadar darbe, şiddet, göçmenlik ve ayrımcılık gibi konulara değindiğini anımsatan Sözüer, bu sene yeni bir sorunu ele aldıklarını belirterek, "Yeni çağa girerken dijital dünya kimsenin pek gündeminde değil. Sadece sosyal medyaya bakıyoruz." dedi.
Sözüer, sanal dünyada da adaletin gerekliğine vurgu yaparak, "Sanal dünyada da herkes için adalet diyoruz ve demeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Festival Direktörü Bengi Semerci ise festival kapsamında gösterilecek filmlere ilişkin bilgi vererek, "Bütün zorluklara rağmen bazen ayağımız taşa takılsa da bazen yaptıklarımız bir işe yaramıyor gibi gelse de adalete olan inancımızla o güçle ve herkese adaletin gerçekten gerekli olduğuna inandığımız için biz bu film festivaline gücümüz yettiğince devam edeceğiz." diye konuştu.
Festival programında dünyanın her yerinden gelen filmlerin yer aldığını belirten Semerci, akademik kısmın da konusu olan sanal adaletin önemli olduğunu kaydetti.
Gecede Yeşim Ustaoğlu'na "Sinema Onur Ödülü", Stephen Thaman'a "Akademik Onur Ödülü", Prof. Sami Şekeroğlu'na "Sinemaya Katkı Ödülü" verildi.
Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Zuhal Olcay, Izeta Gradevic, Ioana Uricaru, Maxine Williamson, Antonio Saura, Ruth Gabriel, Sahraa Karimi ve Teodor Kuhn gibi isimlerin de katıldığı program, yönetmenliğini Miroslav Terzic'in yaptığı "Soy Bağı" adlı filmin gösterilmesiyle sona erdi.
Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana teması adalet olan filmlerden oluşan Suç ve Ceza Film Festivali gösterimleri, Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City's sinemalarında yapılacak. Festival, 28 Kasım'a kadar sürecek.
Festival kapsamında, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST "Endüstri Günleri", 23-25 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Film Festivali, Güncel

Kaynak: AA

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