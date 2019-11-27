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9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali ödül töreni

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

27.11.2019 23:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:209. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali ödül töreni
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.
"Herkes İçin Adalet" temalı festivalin direktörü Bengi Semerci törende yaptığı konuşmada, umudu merkeze alarak hareket ettiklerini belirterek, "Seyirci sayımız her yıl artıyor. Bu durum gelecek yıl festivali yapmak için bize daha fazla heyecan verdi." dedi.
Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ise katılımcılara teşekkür ederek, "Türkiye'nin çok önemli sinema filmleri var, dünyada da çok önemli sinemacılar var. Bu festival sinema yoluyla adaleti gündeme taşıyarak, adaletli hukukçuların yetişmesine katkı sağlıyorsa ne mutlu bize." diye konuştu.
Gecede, Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması "En İyi Film Ödülü"nü, "Batmadan (Buoyancy)" filmiyle Rodd Rathjen aldı.
Kıvanç Sezer'in "Küçük Şeyler (La Belle Indifference)" filmi, Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması dalında "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü. Filmin başrol oyuncularından Başak Özcan'a ise bu yıl ilk defa "Jüri Özel Takdiri" sertifikası verildi.
Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması En İyi Senaryo Ödülünün "Peripetia (Peripeteia)" ile Merve Gezen'e verildiği törende, Kısa Film Jüri Özel Ödülü "İtham (Accusation)" ile Melih Bilici'ye, Kısa Film Seyirci ödülü ise "Eksik (Lack)" ile Volkan Budak'a takdim edildi.
Her yıl seyirciler tarafından oylama sistemiyle verilen "Habertürk Seyirci Ödülü"nü "8 Numaralı Jüri Üyesi" filminin kazandığı festivalde, Öğrenci Jürisi Ödülü "Hapishane Müdürü/ Sorkhpoust (The Warden)"a verildi.

Film Festivali, Güncel

Kaynak: AA

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