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9'uncu kattan atlayarak yaşamını yitirdi

ADANA'da kızıyla birlikte yaşayan Yıldız Ö. (87), 9'uncu kattaki dairenin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

24.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:249'uncu kattan atlayarak yaşamını yitirdi

ADANA'da kızıyla birlikte yaşayan Yıldız Ö. (87), 9'uncu kattaki dairenin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.Olay, saat 07.45 sıralarında merkez ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77038 sokaktaki 11 katlı apartmanda meydana geldi. Kızıyla birlikte yaşadığı öğrenilen Yıldız Ö., iddiaya göre 9'uncu katta bulunan dairenin penceresine dayadığı merdivene çıkarak, kendisini apartman boşluğuna bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Yıldız Ö.'nün birçok sağlık problemi bulunduğu ve bundan dolayı psikolojisinin bozulduğu iddia edildi. Yaşlı kadının cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Güncel

Kaynak: DHA

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