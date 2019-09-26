Haberler » Güncel » Haber

9'uncu kattan düşen liseli muhammed, kurtarılamadı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, 9'uncu kattaki ailesiyle oturduğu evin balkonundan düşen lise öğrencisi Muhammed Furkan Doğan (16), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26.09.2019 17:309'uncu kattan düşen liseli muhammed, kurtarılamadı
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, 9'uncu kattaki ailesiyle oturduğu evin balkonundan düşen lise öğrencisi Muhammed Furkan Doğan (16), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Atakum ilçesinde bir siteye ait apartmanda meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katındaki dairede oturan lise öğrencisi Muhammed Furkan Doğan,  henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Bahçedeki beton zemine çakılıp, ağır yaralanan Doğan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Cansız bedeni, otopsi için morguna kaldırılan Muhammed Furkan Doğan'ın, intihar mı ettiği, yoksa dengesini kaybedip mi düştüğü ise polisin başlattığı soruşturmanın sonucunda belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Muhammed Furkan, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 Kağıthane'de deprem sonrası çok sayıda bina boşaltıldı
19:40 İstanbul'daki deprem
19:40 Bakan dönmez: istanbul'un tamamına kesintisiz enerji sağlanmaktadır
19:39 İzmir foça'da denizde paniğe neden olan kirlilik
19:39 Spor trabzonspor, beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
19:38 PKK'lı teröristlerce katledilen Süryani için kilisede tören
19:38 10. van doğu anadolu turizm ve seyahat fuarı kapılarını açtı