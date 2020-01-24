Haberler » Güncel » 9'uncu kattan düştü, hayatta kaldı - Haber

9'uncu kattan düştü, hayatta kaldı

Rusya'da bir kadın apartmanın 9'uncu katından düşmesine rağmen hayatta kaldı.

24.01.2020 21:44 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:499'uncu kattan düştü, hayatta kaldı
'da bir kadın apartmanın 9'uncu katından düşmesine rağmen hayatta kaldı.

Rusya'da 'nın Khanlu-Mansi Özerk bölgesinde bir kadın, apartmanın 9. katından aşağı düştü. Mahalle sakinlerinden biri tarafından çekilen görüntüde, yere düşen kadının bir süre hareketsiz kalmasının ardından ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Yerel medya, olayın ardından komşularından yardım isteyen kadının hastaneye götürüldüğünü, ancak yaralanma veya hayati tehlikeyle karşı karşıya olmadığını belirtti. - MOSKOVA

Sibirya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:08  İçişleri Bakanı Soylu'dan afet anında iletişim uyarısı
23:11  Elazığ'daki deprem - Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük
23:10  Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem - Sivrice'de çöken binada kurtarma çalışmaları (3)
23:05  Depremde cami minaresi yıkıldı
23:05  Elazığ depremi sonrası TTK tahlisiye ekipleri hazır bekliyor
24.1.2020 23:12:44