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9'uncu kattan düştü, hayatta kaldı

Rusya'da bir kadın apartmanın 9'uncu katından düşmesine rağmen hayatta kaldı.

24.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:06
'da bir kadın apartmanın 9'uncu katından düşmesine rağmen hayatta kaldı.
Rusya'da 'nın Khanlu-Mansi Özerk bölgesinde bir kadın, apartmanın 9. katından aşağı düştü. Mahalle sakinlerinden biri tarafından çekilen görüntüde, yere düşen kadının bir süre hareketsiz kalmasının ardından ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Yerel medya, olayın ardından komşularından yardım isteyen kadının hastaneye götürüldüğünü, ancak yaralanma veya hayati tehlikeyle karşı karşıya olmadığını belirtti.
(Serkan Bayar/İHA)
9'uncu kattan düştü, hayatta kaldı

Sibirya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


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