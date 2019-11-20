9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

MALATYA'da, bu yıl 9'ncusu düzenlenen Uluslararası Film Festivali, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri'nin işbirliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen 9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali, ödül töreniyle tamamlandı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, "9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali'nin sinemamıza, sinema sanatçılarımıza ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz, dünya sinemasındayız. Oynadığımız hayat filmindeyiz. Önemli olan rollerimizin güzel olmasıdır" dedi.

'FESTİVALDEN GURUR DUYUYORUZ'

Malatya Valisi Aydın Baruş ise Malatya olarak kültür ve sanat dünyasına önemli bir hareketlilik getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu festivale çok değerli destek sunan Cumhurbaşkanlığımıza, Külttür ve Turizm Bakanlığı ile tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu festival, bu yıl dokuzuncusu düzenleniyor nice dokuzlu yıllara. Biz bu festivalden gurur duyuyoruz. Beş gün içerisinde çok önemli etkinlikler düzenlendi. Gençlerimizin sinema dünyasına dokunmaları sağlandı. Umarım bundan sonra bu şehirden sinema ve film dünyamıza katkı sunacak genç yetenekler yetişir."

'SİNEMANIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ DÜZENLEMELERE ADIM ATIYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da sinema sektörünün önemine değinerek, "Her bir film hatta sahne yeni bir dünyadır, yeni dünyalar kurulmasına ilham veriyor. Buradan bakınca sinemaya yaşam mimarisi, sinemacıya yaşam mimarı diyebiliriz. İyi ki sinema var. İyi ki festivaller var. İyi ki Malatya film festivali var. Sinemanın önünü açmak için çok önemli düzenlemelere adım atıyoruz. Sektörle birlikte ilerliyoruz. Sektörün yanında var gücümüzle durduk, duruyoruz ve duracağız. Yabancı yapımlara da destek vermeye başlayacağız. Ülkemizin beyazperdedeki varlığını artırmak istiyoruz. Yerli film gösterimi desteğine de başlıyoruz" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ödül töreni yapıldı. Festivalde jüri tarafından Jüri Özel Ödülü 'İyi Yemek Öldürür' filmine verildi. Ulusal metraj kısa film yarışmasında birincilik ödülünü 'Taş' alırken, 'Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' filmi ikinciliği aldı. Ulusal metraj kısa film yarışmasında üçüncülük ödülüne ise 'Fraktal' layık görüldü. 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'Vefa Ödülü' geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu anısına eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'na verildi. Festivalde, 'Küçük Şeyler' filmi SİYAD ödülüne layık görüldü. Festivalde 'YÖNBİR Ödülü' ise 'Kovan' filminin yönetmeni Eylem Kaftan ile 'Küçük Şeyler' filminin yönetmeni Kıvanç Sezer'e takdim edildi. Jüri tarafından 'Türk Sinemasına Katkı Ödülü'ne ise 'Aidiyet' filmi layık görüldü. Festivalde, 'Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü'ne Kapan filminin müziğini yapan Ali Saran layık görülürken, 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülü ise 'Dilsiz' filminden Andreas Sinanos'a verildi.

'En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü', 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla Alican Yücesoy, 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise yine 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla Başak Özcan aldı. Festivalde, 'En İyi Senaryo Ödülü', 'Omar ve Biz' filminin senaristi Mehmet Bahadır Er, 'Jüri Özel Uzun Ödülü'nü ise 'Dilsiz' filmi aldı. 'Kemal Sunal Halk Ödülü'ne, 'Omar ve Biz' layık görülürken, 'Ulvi Saran Özel Ödülü' ise 'Kimsesizler Oteli' filmine verildi. 'En İyi Yönetmen Ödülü', 'Kapan' filminin yönetmeni Seyid Çolak'a takdim edildi. 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü', 'Küçük Şeyler' filmine gitti.