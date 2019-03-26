9'uncu Sınıf Öğrencisi Yapay Zeka Kullanan Yüz Tanıma Sistemi Geliştirdi

Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink)öğrencisi Fahir Aruoba yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak geliştirdiği yüz tanıma sistemi ile kimlik eşleştirme ve okul güvenliği sistemlerine yepyeni bir yaklaşım getirdi.

OKULA GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ VERİ TABANINA İŞLENEBİLECEK

Geliştirdiği sistem ile okuldaki öğrencilerin ve çalışanların yüzlerini tanıyarak, gelen kişilerin okula giriş ve çıkış saatlerini veri tabanına işleyen sistem ortaya çıkabilecek güvenlik eksiklerini kolay ve hızlı bir şekilde kapatıyor.

YÜZLERİALGORİTMA İLE SAYISAL VERİLERE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

İlk olarak, yüz tanıması gerçekleştirilecek personelin ve öğrencinin yüzü cihaz üzerinde bulunan yüksek çözünürlüğe sahip kamera ile sisteme 3 boyutlu olarak tanımlanıp, 3 boyutlu resim üzerinde referans noktalar belirlenerek ve tanıma algoritması ile sayısal verilere dönüştürülerek işleniyor. 9. Sınıf öğrencisinin Raspberry Pi ve Python kodlama sistemini kullanarak oluşturduğu yüz tanıma sistemi hayata geçirilmiş oldu.

ÖĞRENCİLERE OKUL ORTAMINDA KENDİ PROJELERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI

Eğitimde yaparak öğrenme ve inovasyon odaklı öğrenmeyi merkezine alarak öğrenci yetiştirmeyi hedefleyen Tink, öğrencilerine okul ortamında kendi projelerini geliştirme fırsatı vererek önlerini açıyor.

İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK HEDEFLENİYOR

Türkiye'nin insan odaklı ilk teknoloji koleji Tink, bu proje kapsamında, inovatif düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyerek, geleceğe bilinçli, vizyoner ve girişimci gençler yetiştirerek, Türkiye'nin 4. Endüstri devriminde hak ettiği yeri almasını sağlayacak.