Haberler » Yerel » 9 yaşında lösemiye yenik düştü

9 yaşında lösemiye yenik düştü

9 yaşında lösemiye yenik düştüTOKAT - Tokat'ta lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Mete Eyisoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14.10.2019 15:42
9 yaşında lösemiye yenik düştü
TOKAT - Tokat'ta lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Mete Eyisoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta sağlık çalışanları Sati ve Bayram Eyisoy çiftinin 2 çocuklarından büyüğü olan Mete Eyisoy'a 5 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Yaklaşık 4 aydır tedavi gören TOKİ ilkokul öğrencisi Mete Eyisoy, hayatını kaybetti. Tokat'a getirilen Mete Eyisoy'un cenazesi Ali Paşa Camisinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığında toprağa verildi. Cenazede baba Bayram Eyisoy metanetini korumaya çalıştı.
9 yaşında lösemiye yenik düştü

Tokat, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
16:47 Hatay Büyükşehir ve HATSU'dan Mehmetçik için kan bağışı
16:42 Samsun Milli İrade Platformu'ndan Barış Pınarına destek açıklaması
16:40 Batman'da Barış Pınarı Harekatına destek yürüyüşü
16:32 GAÜN'de dev dünya göç ve mülteci kongresi
16:14 Yalova'da stadyumda 1077 öğrenci hep birlikte kitap okudu
15:46 Polislerin eşlik ettiği çocuklar, gönüllerince eğlendi
15:42 9 yaşında lösemiye yenik düştü
14.10.2019 16:59:17