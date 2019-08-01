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9 yaşındaki Alperen'e, sokak köpeği saldırdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 9 yaşındaki Alperen Ferik, sokak köpeğin saldırısına uğradı.

01.08.2019 23:09 9 yaşındaki Alperen'e, sokak köpeği saldırdı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 9 yaşındaki Alperen Ferik, sokak köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan Alperen Ferik'e sokak köpeği saldırdı. Köpekten güçlükle kurtulan Alperen, evine girerek ailesinden yardım istedi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Alperen, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralı çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.



İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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