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9 yaşındaki Bircan, ağaçtaki ipin boynuna dolanmasıyla öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan Bircan Eliş (9), ağaca asılı ipin boynuna dolanması sonucu boğularak, hayatını kaybetti.

14.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:20
9 yaşındaki Bircan, ağaçtaki ipin boynuna dolanmasıyla öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan Bircan Eliş (9), ağaca asılı ipin boynuna dolanması sonucu boğularak, hayatını kaybetti.

Acı olay, saat 15.00 sıralarında Serik'e bağlı Çakallık Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynayan Bircan Eliş'in, iddiaya göre ağaca asılı olan ip boynuna dolandı.

İpten kurtulamayan Eliş, hareketsiz kalırken, durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bircan Eliş'in nefessiz kalarak, yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ve otopsinin ardından Bircan Eliş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay anında küçük kızın annesinin çalıştığı serada, babasının da bir iş için gittiği memleketi Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: serik, Güncel
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