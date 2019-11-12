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9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI

MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı.

12.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:029 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 397 SUÇ KAYDI ÇIKTI
MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştirdiğini belirlediği B.G'yi gözaltına aldı. 9 yaşındaki  B.G.'nin hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., savcılık talimatıyla  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü.

görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Çocuğun sokaktaki görüntüleri


- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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