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9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı

Maltepe'de yaşanan hırsızlık ve kapkaç olayları sonrasında harekete geçen timler, 9 yaşındaki bir çocuğu yakaladı. Gözaltına alınan çocuğun toplam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

12.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:21

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı.

TOPLAM 397 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştirdiğini belirlediği B.G'yi gözaltına aldı. 9 yaşındaki B.G.nin hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., savcılık talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü.

9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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