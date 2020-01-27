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9 yaşındaki çocuk cebindeki son 20 TL'yi depremzedelere bağışladı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılcahamam halkı yardım için seferber oldu.

27.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:049 yaşındaki çocuk cebindeki son 20 TL'yi depremzedelere bağışladı
'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından halkı yardım için seferber oldu.

Kızılcahamam Belediyesi önünde kurulan çadıra, halktan toplanan gıda malzemesi, giyim eşyası, battaniye, soba, çocuk bezi gibi ürünler, bölgedeki depremzedelere gönderilecek.

9 yaşındaki Muhammed Arslan Ağı Sayan, cebindeki son 20 TL'yi bağışlayarak "Cebimde son param olan 20 TL'yi harcayamadım. Benim yaşımdaki arkadaşlarım orada evsiz soğuk havada dışarıdalar verdiğim para ile inşallah biraz olsun yardımcı olur" dedi.

Kızılcahamamlı vatandaşlar 7 den 70'e tek yürek olarak birlik ve beraberliğini gösterdi.

Kısa sürede harekete geçen vatandaşlar, hazırladıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini Kızılcahamam Belediyesine teslim etti.

Bazı vatandaşların yardım malzemelerini sırtında, omuzlarında zorlanarak taşıdığı, bazılarının ise taksiyle getirmek için çaba harcadığı görüldü. - ANKARA

Kızılcahamam, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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