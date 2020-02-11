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9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Bursa'da 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuk evinde ölü bulundu.

11.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:009 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu
Bursa'da 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuk evinde ölü bulundu. Çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi 127 nolu Sokak'ta 9 yaşındaki Muhammed Hüseyin evinde ölü bulundu. İlk incelemede 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi. Çocuğun anne ve babası savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Mahalleli gözaltı sırasında anneye tepki göstererek çocukları dilendirdiğini öne sürdü. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Hurşit Topal/İHA)

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Kaynak: İHA

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