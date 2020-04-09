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9 yaşındaki çocuk kumbarasındaki 166 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 9 yaşındaki Ömer Tayyip Arslan, kumbarasındaki 166 lira 30 kuruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:16
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde 9 yaşındaki Ömer Tayyip Arslan, kumbarasındaki 166 lira 30 kuruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Manavgat Toros İlkokulu 3 sınıfı öğrencisi Ömer Tayyip Arslan, kitap ve bisiklet almak için 2 kumbarasında biriktirdiği 166 lira 30 kuruşu kampanya için Milli Dayanışma Kampanyası'na kararı aldı.
Anne ve babasıyla gazetecilere açıklama yapan Arslan, bağış yapan bazı çocukları televizyondan görmesiyle kendisinin de bu kampanyaya katılmayı istediğini ifade etti.
Bu düşüncesini anne ve babası ile paylaştığını belirten Arslan, "Kitap ve bisiklet almak için para biriktiriyordum. Bunun için kullandığım iki kumbaradan 166 lira 30 kuruş çıktı. Bunu bağışlaması için babama verdim. O da bankaya giderek parayı yatırdı." diye konuştu.
Halil Arslan da oğlunun televizyonda haberleri izlerken böyle bir karar aldığını dile getirerek, "Kumbaradaki paraları çıkarıp saydık. Toplanan parayı Manavgat Vakıf Bank Şubesinde kampanyanın hesabına yatırdık. Oğlumu da götürmek istiyordum ama sokağa çıkma yasağı olduğu için evden çıkarmadım. Onun adına ben yatırdım." dedi.
Aslıhan Arslan da oğlunun bu örnek davranışından dolayı gurur duyduğunu söyledi.
Öte yandan Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ömer Tayyip'i kutladığını kaydetti. Karaloğlu, paylaşımda "Ömer Tayyip gözlerinden öpüyorum, Allah hayrını kabul etsin." ifadesine yer verdi. 9 yaşındaki çocuk kumbarasındaki 166 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Manavgat, Antalya, Güncel
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