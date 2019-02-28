9 Yaşındaki Çocuk Sahte Tabancayla Kuyumcu Soymaya Çalıştı

Arjantin'de bir kuyumcuyu soymaya çalışan 9 yaşındaki çocuğu, dükkan sahibi hiç bir şey olmamış gibi elinden silahı alarak karakola götürdü. Polis, çocuğun ceza alamayacak kadar küçük olmasından dolayı, olayın arkasında bir yetişkinin olup olmadığını araştırıyor.

Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in Moreno kentinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 9 yaşındaki bir çocuğun kuyumcuya girdiği görülüyor. Kısa bir süre kuyumcuyla konuşan çocuk, cebinden kurusıkı bir silah çıkartarak, kuyumcuya doğrultuyor. "Bana her şeyi ver yoksa yakarım seni" diyen çocuğun elindekinin kurusıkı olduğunu anlayan kuyumcu, çocuğu dışarı çıkarıyor.

AİLESİNİN YAPTIRDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Polise giderek durumu anlatan kuyumcu, çocuğun akrabaları tarafından tehdit edildiğini belirtti. Polis, çocuğun ceza alamayacak kadar küçük olmasından dolayı, olayın arkasında bir yetişkinin olup olmadığını araştırıyor.

ANNESİ SİLAHIN SAHTE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Çocuğun annesi ise kendi başına 6 çocuk büyüten yalnız bir kadın olduğunu ve olaya karışan 9 yaşındaki oğlunun geçen sene okuldan atıldığından beri okula gitmediğini açıkladı. Ayrıca olayda çocuğun kullandığı silahın da sahte olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA