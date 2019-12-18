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9 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı

İZMİR'de, 9 yaşındaki U.G., indiği servis minibüsünün önünden geçerken, sürücüsünün harekete ettirmesi sonucu altında kaldı.

18.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:019 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kaldı

İZMİR'de, 9 yaşındaki U.G., indiği servis minibüsünün önünden geçerken, sürücüsünün harekete ettirmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin ikazı sonucu sürücü dururken, U.G. yaralandı. Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

?Olay, saat 13.30 sıralarında ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi U.G., servisten indi. Sürücünün minibüsü hareket ettirmesi sonucu önünden geçmeye çalışan U.G. altında kaldı. Olayı gören çevredekiler sürücüyü uyarıp, minibüsü durdurdu. Daha sonra, U.G.'ye yardım etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan U.G., Katip Üniversitesi Atatürk Eğitim ce Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan U.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayrıca, U.G.'nin servis minibüsünün altında kaldığı anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.



Yeşilyurt Mahallesi, Karabağlar, Çelebi, Güncel

Kaynak: DHA

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