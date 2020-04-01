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9 yaşındaki Hilal, biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışladı

9 yaşındaki Hilal, biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışladıYOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Hilal Su Mert (9) bisiklet almak için biriktirdiği 120 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

01.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:48
9 yaşındaki Hilal, biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışladı
YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Hilal Su Mert (9) bisiklet almak için biriktirdiği 120 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Boğazlıyan'a bağlı Ovakent beldesinde yaşayan Eda -Yakup Mert çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü olan Hilal Su Mert, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 120 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi. Baba Yakup Mert de Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak, paranın kampanya hesabına yatırılması için yardım istedi.
Beldeye gelen jandarma ekipleri, küçük kızdan tutanak karşılığında aldıkları 120 lirayı, bir baka şubesine giderek, kampanya hesabına yatırdı.
Hilal Su Mert, "Ben bisiklet almak için para biriktiriyordun. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı duydum. Biriktirdiğim parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdim" dedi. 9 yaşındaki Hilal, biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Boğazlıyan, Hilal Su, Güncel

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9 yaşındaki Hilal, biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışladı
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