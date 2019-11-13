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Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı

İstanbul'dan Adana'ya gelen bir çiftin 9 yaşındaki kızının oyuncak ayı görünümlü sırt çantasında 507 gram bonzai bulundu. Anne ve babası gözaltına alınırken küçük kız akrabalarına teslim edildi.

13.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:45

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan 'a giden Mustafa T. (33) ve Bulgaristan asıllı dini nikahlı eşi Fılıs H.'nin (28) bonzai alıp, yanlarındaki 9 yaşındaki kızları G.S.T. ile birlikte Adana'ya dönecekleri bilgisine ulaştı.

Ayrıca polis, çiftin aile süsü verip uyuşturucuyu da çocuğun taşıyacağı bir çantaya koyacağını öğrendi. Zanlıların 11 Kasım günü İstanbul'dan otobüs ile Adana'ya döneceğini belirleyen polis, otobüsün mola vereceği tesiste beklemeye başladı. molada zanlıların otobüste olup olmadığını kontrol edip zanlıların olduğunu belirleyince otobüse yolcu gibi binip takibe devam etti. Polis zanlıların uyuşturucuyu kime getirdiğini de bulmak için takibe otobüsten inince de devam etti.

BONZAİYİ ALMAYA GELENLER DE YAKALANDI

Polis bir süre takipten sonra bonzaiyi almaya gelen Mehmet Ö. (30) ve Ali K. (22) ile birlikte çifti de gözaltına aldı. Yapılan aramada çiftin çantalarından uyuşturucu. Ancak 9 yaşındaki kızın ayı görünümlü sırt çantasında 507 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken 9 yaşındaki kız çocuğu akrabalarına teslim edildi.

UYUŞTURUCU KURYESİNİN EŞİ İTİRAF ETTİ

Zanlılardan Fılıs H. eşinin uyuşturucu kullanmadığını 20 bin lira karşılığında İstanbul'a gidip bonzaiyi Adana'ya getirdiklerini giderken de bin lira yol parası aldıklarını çantaya bonzaiyi eşinin koyduğunu söyledi. Mustafa T. ise uyuşturucuyu İstanbul'dan kendilerinin aldığını kabul ettiğini ancak bağımlı olduğunu kullanmak için aldığını söylediği öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı

İstanbul, Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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