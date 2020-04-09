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9 yaşındaki Şüheda, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Şüheda Evra Tiyraki (9), kumbarasında biriktiği parayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:39
9 yaşındaki Şüheda, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Şüheda Evra Tiyraki (9), kumbarasında biriktiği parayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Akşehir'de Yeni Mahalle'de oturan Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Şüheda Evra Tiryaki, kumbarasında biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadeleye destek vermek için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlama kararı aldı. 20 yaş altında olması nedeniyle evden çıkması yasak olduğu için polisten yardım isteyen Şüheda, eve gelen polis memuruna, kumbarasında biriktirdiği parayı poşet içinde teslim etti. Polis memuru da parayı Şüheda Evra, adına banka aracılığıyla kampanya hesabına yatırdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Yeni Mahalle, Akşehir, Güncel
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