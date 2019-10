9 yatla başlayan yarışlar uluslararası boyuta taşındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uluslararası yelkenli yat yarışları, bu yıl 135 yat ve bin 100 yelkencinin rüzgarla dansına sahne olacak. Türkiye 'nin en önemli turizm destinasyonlarından Marmaris'te, 30 yıl önce yelken tutkunları turizm sezonunu bir hafta daha uzatmak amacıyla yelkenli yat yarışlarını başlattı. O yıl sadece 9 yatın katıldığı yarışlar, yıllar içerisinde daha fazla ilgi görmeye başladı.Uluslararası nitelik kazanan ve bu yıl 26 Ekim-1 Kasım'da 30'uncusu Marmaris Uluslararası Yarış Haftası adıyla düzenlenecek etkinlikte, 135 yat ve bin 100 yelkenci maviliklere açılacak.Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) Başkanı Cem Tekdağ, AA muhabirine, yarışları 30 yıldır aralıksız bir şekilde düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.Turizm sezonunu uzatabilmek amacıyla yarışların başlatıldığına dikkati çeken Tekdağ, her yıl ilgi odağı olan yarışlarda bugüne kadar 2 bin 500 yatta 20 bin yelkencinin mücadele ettiğini aktardı.Görsel şölen sunuluyorBüyük bir organizasyona imza attıklarına değinen Tekdağ, şöyle konuştu:"Yat yarışları yatçılara hitap etse de güzel Marmaris Körfezi'nde bu etkinliği organize etmek bizim için keyif verici. Yat yarışları haftası bir hafta sürse de yatlar ve yelkencileri 10 gün ilçemizde kalıyor. Sadece yarışçılar değil, beraberinde getirdiği misafirlerle ciddi sayıda ilçemiz misafire ev sahipliği yapıyor. Yarış haftasında ilçemize binden fazla yelken tutkunu gelecek. Marmaris için hareketli bir hafta oluyor. Turizm sezonu bittiği bir anda yarış haftamızla ilçemizde turizm hareketliliği yaşıyoruz. Yarışlarla Marmaris'te turizm sezonu finalini yapıyoruz. Marmaris Körfezi'nde yüzden fazla yat rengarenk şekilde görsel şölen sunuyor. Körfez renkleniyor. Halkımız sahilden bunun seyrini yaşıyor. Rusya ve Hollanda'dan uzun yıllar katılan yelkenciler var."Marmaris'in yelken sporu için ideal bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Tekdağ, "Marmaris Körfezi'ne Rusya Milli Takımı'nı antrenman için getirmeyi bile isteyen Rus yelkenciler oldu. Marmaris Körfezi'nde devamlı her yönden rüzgar gelir. Burası kadar güzel bir yer çok az görürsünüz. Bunu Marmaris çok iyi değerlendirmeli. Yat yarışı haftamız Marmaris'in dış penceresi gibi. Yakıtımız rüzgar, her şeyimiz rüzgar. Marmaris yarışları Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in en büyük yarışı. Bu yarışı uluslararası platformda daha iyi tanıtmalıyız. Bunun için yönetim olarak profesyonel ekiplere tanıtımını yaptırmak düşüncesindeyiz. Bu özel yarışı daha iyi yerlere getirmek için çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı."Marmaris Körfezi'nin en renkli spor organizasyonu"Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan ise yat yarışlarının, 12 ay turizm hedefi için önemli olduğunu bildirdi.Yelken ve deniz tutkunlarını Marmaris'te ağırladıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:"Bu yarışlar ilçemizin turizmine önemli bir destek sağlıyor. Yakıtı rüzgar olan bu spor, hem doğal çevreye zarar vermiyor hem de uluslararası niteliğiyle turizmimize büyük bir tanıtım desteği sağlıyor. Yatlar kiralanıyor, gelen yarışçıların harcama gücü yüksek olduğundan ilçe ekonomisine fayda sağlıyor. Turizme, tanıtıma ve ekonomiye büyük katkısı var. Marmaris, sahip olduğu 5 marinasıyla, 2 bin 970'u denizde, bin 620'si ise karada olmak üzere toplam 4 bin 590 tekne bağlama kapasitesiyle sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önde gelen marina merkezlerinden biri. Çok sayıda yat bakım ve tamir hizmeti veren firmamız var. Bu da tercih edilmemizi önemli oranda artırıyor."